Аномально тёплым выдалось начало ноября. Синоптики отмечают, что погода преимущественно...

Аномально тёплым выдалось начало ноября. Синоптики отмечают, что погода преимущественно октябрьская, нежели ноябрьская. Однако, тепло в это время года не может продолжаться так долго, и уже в ближайшее время столбики термометров поползут вниз.Как сообщают в центре Фобос, ко вторнику температура опустится ниже нормальных значений. В тот же день стоит ждать и первых ноябрьских снегопадов.ФОТО: https://www.pexels.com