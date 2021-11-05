Рано утром 4 ноября в 7.02 в Санкт-Петербурге скончалась уроженка Коврова . Последние шесть лет она боролась с раком. У неё диагностировали меланому. О течении болезни девушка рассказывала в ..

Рано утром 4 ноября в 7.02 в Санкт-Петербурге скончалась уроженка Коврова . Последние шесть лет она боролась с раком. У неё диагностировали меланому.О течении болезни девушка рассказывала в своём блоге . Он назывался #УльянаЖизнь. На протяжении этих лет многочисленные подписчики поддерживали ковровчанку.Она писала картины маслом и увлекалась созданием мозаичных фигур. Свой последний день рождения, 30 октября, Ульяна встретила в реанимации.«Мы ездили в отделение, чтобы её поздравить. Улик была в сознании. Несмотря на сложности с речью искренне порадовалась поздравлениям», - написали близкие в её аккаунте.Накануне дня рождения пациентке сделали МРТ. Томография показала прогрессирование болезни и усиление отёка. За день до гибели врачи сказали, что счёт идёт на часы. Причиной смерти медики считают мутацию раковых клеток.Под последним постом в аккаунте Ульяны уже отписались сотни людей, которые следили за борьбой с онкологией. Подписчики запомнили её доброй, светлой, жизнерадостной и сильной девушкой, которой она и была.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Ульяны Шкатовой. Вечная ей память.