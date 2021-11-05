Работы выполнены силами сотрудников местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также специализированной ПСЧ и службы радиационной и химической защиты.

Сотрудники МЧС провели дезобработку от коронавируса на железнодорожных вокзалах Владимира, Коврова, Мурома, Гусь-Хрустального, Петушков, Вязников, Гороховца, а также на станциях Вековка и Бутылицы.Мероприятия проводились 2 и 3 ноября. На владимирском вокзале обработано 10 тысяч квадратных метров помещений. В Петушках, Вязниках и Гороховце дезинфекция проведена на площади в две тысячи квадратных метров поверхностей. Израсходовано более 100 литров раствора.Работы выполнены силами сотрудников местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также специализированной ПСЧ и службы радиационной и химической защиты.