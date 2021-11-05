На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой...

На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:72 - во Владимире;37 - в Гусь-Хрустальном районе;34 - в Ковровском районе;33 - в Муромском районе;15 - в Кольчугинском и в Александровском районах;14 - в Петушинском районе;13 - в Гороховецком, Вязниковском и в Юрьево-Польском районах;12 - в Собинском, Суздальском и в Киржачском районах;8 - в Меленковском районе;7 - в Камешковском районе;5 - в Судогодском районе;4 - в городе Радужном;3 - в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 64 424 случая заболевания.