На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой...
На территории Владимирской области за сутки лабораторно подтверждено 322 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
72 - во Владимире;
37 - в Гусь-Хрустальном районе;
34 - в Ковровском районе;
33 - в Муромском районе;
15 - в Кольчугинском и в Александровском районах;
14 - в Петушинском районе;
13 - в Гороховецком, Вязниковском и в Юрьево-Польском районах;
12 - в Собинском, Суздальском и в Киржачском районах;
8 - в Меленковском районе;
7 - в Камешковском районе;
5 - в Судогодском районе;
4 - в городе Радужном;
3 - в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 64 424 случая заболевания.