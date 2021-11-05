Он будет работать с 10:00 до 15:00, с понедельника по субботу включительно.

В Гусь-Хрустальном у торгового центра «SPAR» развернули пункт вакцинации от коронавируса. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе губернатора.Он будет работать с 10:00 до 15:00, с понедельника по субботу. Это уже пятое место, где жители и гости Гусь-Хрустального могут пройти иммунизацию от ковида.«Важно не только сохранить, но и увеличить темпы, чтобы создать коллективный иммунитет», – подчеркнул мэр города Алексей Соколов.Прививочные пункты также работают поликлиниках №1 и №2, в медцентре «Алмед и у ТЦ «Весна». Для предприятий трудятся две выездные бригады, с помощью которых гусевчане получают преапрат практически не покидая рабочее место.