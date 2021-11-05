Фигурант неоднократно видел оставленное без присмотра транспортное средство и похитил его для личного пользования.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя города Мурома. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража).В конце сентября с сообщением о пропаже велосипеда в полицию обратилась 36-летняя местная жительница. Имущество хранилось в подъезде. Сумма причиненного ущерба составила 10 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого задержали злоумышленника. Им оказался житель этого же дома.Свою вину фигурант признал, пояснив, что неоднократно замечал оставленный без присмотра велосипед. Воспользовавшись очередным таким моментом, он похитил транспортное средство, планируя пользоваться им самостоятельно.Похищенное имущество изъято было изъято.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.