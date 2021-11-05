Трагедия произошла 20 октября в Собинке. По версии следствия, компания отмечала в квартире день...

Трагедия произошла 20 октября в Собинке. По версии следствия, компания отмечала в квартире день рождения ребёнка одного из друзей. На празднике были 32-летний житель Собинского района, а также 23-летний гость из столицы. В какой-то момент мужчины вышли на улицу. Там у них завязался спор, в ходе которого юноша нанес обидчику не менее 5 ударов арматурой в область головы, а также не менее 11 ударов ножом в область грудной клетки. Тело мужчины обнаружили на следующий день утром на одной из улиц.От полученных телесных повреждений 32-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Обвиняемый в целях сокрытия следов преступления сбросил с моста через реку Клязьма орудия преступления и вернулся на праздник, не сказав присутствующим о произошедшем.В ходе осмотра дна реки, используя магнит и металлоискатель, водолазы обнаружили арматуру, которой, предположительно, были нанесены удары.По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела продолжается во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по Собинскому району и регионального МЧС.