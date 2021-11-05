Сообщение о пожаре частного жилого дома и автомобиля на улице Гоголя в Судогде поступило на пульт...

Сообщение о пожаре частного жилого дома и автомобиля на улице Гоголя в Судогде поступило на пульт спасателей накануне вечером.На момент прибытия спасателей огонь перекинулся с горящего автомобиля на кровлю дома.Сотрудники МЧС не дали пожару распространиться по всему дому и оперативно ликвидировали пожар. Сгорел автомобиль, чердачное помещение и потолок в одной из комнат дома. Площадь пожара составила 90 кв. мНа пожар выезжали 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.