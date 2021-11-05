Крытый хоккейный корт в поселке имени Воровского Судогодского района обещали построить за 8 месяцев...

Крытый хоккейный корт в поселке имени Воровского Судогодского района обещали построить за 8 месяцев - к ноябрю. Но на сегодня вместо спортивного объекта - лишь котлован и сваи. Рабочих на стройплощадке не видели с лета.Юрий Багров, глава администрации Мошокского сельского поселения: “Появляются у нас на торгах нерадивые подрядчики, которые торги выигрывают и стройку не делают. То есть за время всей стройки не сделан ни один объем работ, как вы видите вообще не выполнен”.Новая ледовая площадка должна была продлить сезон тренировок для местных хоккеистов. В поселке целых три команды: взрослая, юношеская и детская - это около семидесяти спортсменов. Но теперь заниматься любимым видом спорта им негде: при строительстве нового корта, старую хоккейную коробку разобрали.Для тренера Виктора Глухова хоккей- дело жизни, в его семье играют все: сыновья , брат и отец. Команда Алмаз не раз выигрывала областные соревнования, для ребят из села - это хороший старт, говорит тренер.Виктор Глухов, тренер-преподаватель отделения по хоккею с шайбой спортшколы "Судогодец": “В таких глубинках могут выстрелить и хороший пример , Так же занимается у меня девочка восьмого года Марина , была признана лучшим защитником в областных соревнованиях "Золотая шайба" среди сельских команд”.Проблемой ледовой площадки занялся Общероссийский народный фронт. К сожалению такие "долгострои" не редкость , говорят общественники , но эту проблему они постараются решить.Федор Лавров, сопредседатель регионального штаба ОНФ во Владимирской области: “Общероссийский Народный Фронт на это глаза не закроет и мы будем добиваться того , что в ближайшее время, может быть с новым губернатором что-то сдвинется с места с мертвой точки, вопрос будет решен”.Врио губернатора Александр Авдеев уже взял вопрос под личный контроль. Цена объекта - 46 миллионов рублей - средства будут перенесены на следующий год . На строительной площадке в ближайшее время пройдет экспертиза, за нарушение условий контракта, подрядчик ответит перед судом.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области: «В ближайшее время будет расторжение контракта, поиск нового подрядчика. Это конечно , затянет процесс строительства, но надеюсь , что к следующему сезону площадка будет сдана”.Пока хоккеисты тренируются без льда - в спортивном зале. Но к наступлению холодов, районные власти пообещали построить в поселке временную площадку.Екатерина Таманова , Андрей Синягин.Вести Владимир