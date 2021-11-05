За последние два дня мониторингом охвачено 14 автобусов и 18 такси.

Во Владимирской области продолжаются ежедневные рейды сотрудников департамента транспорта и дорожного хозяйства и ГИБДД, которые проводят проверки соблюдения масочного режима в пассажирском транспорте.За последние два дня мониторингом охвачено 14 автобусов и 18 такси.«Осмотр проходил быстро: через точку, где стояли проверяющие, проехало порядка 40 автобусов. Было видно, что все пассажиры в масках, поэтому останавливали не всех подряд. С владимирцами проводились краткие профилактические беседы о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в общественном транспорте», - рассказали редакции «33Live.Ru» в дептрансе о выполнении поручения врио губернатора Александра Авдеева.Протоколов об административных нарушениях не составлялось.Рейды - продолжатся.