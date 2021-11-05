С большой долей вероятности, локдаун не продлят.

Сегодня в Белом доме состоится заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на котором власти примут окончательное решение по продлению нерабочих дней. В совещании примет участие врио губернатора Александр Авдеев.Накануне глава региона каникулы в школах до 14 октября. Кроме того, главам муниципалитетов рекомендовано организовать работу детских садов, в том числе в режиме дежурных групп с учётом потребностей родителей.Напомним, что локдаун продлится до 7 ноября. Во время одной из поездок по региону Александр Александрович отметил, что вопрос продления будет обсуждаться в конце недели. Основной критерий - текущая