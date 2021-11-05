Об этом 5 ноября во время еженедельного отчёта рассказал врио губернатора Александр Авдеев.

Во Владимирской области создадут рабочую группу, которая выберет место для строительства . Об этом 5 ноября во время еженедельного отчёта рассказал врио губернатора Александр Авдеев.В её состав войдут общественники, депутаты, медики и специалисты. Окончательное решение будет принято на следующей неделе.«Мои коллеги изучили опыт Оренбурга и Курска. В этих городах реализуются два разных типа проекта, но оба рекомендованы Минздравом для адаптации во Владимирской области. Рассмотрим несколько вариантов и выберем наиболее подходящий», – резюмировал глава региона.Напомним, что во время визита в регион Министра здравоохранения сообщалось, что федеральный центр готов помочь с финансированием. Возведение ковидария на 500 мест может начаться уже в декабре. Одним из приоритетных мест является