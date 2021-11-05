По данным оперштаба по коронавирусу, на сегодняшний день в регионе коллективный иммунитет к вирусу...

По данным оперштаба по коронавирусу, на сегодняшний день в регионе коллективный иммунитет к вирусу ковид-19 составляет 35,5%. Полную вакцинацию прошли более 400 тысяч владимирцев.Также известно, что за сутки во Владимирской области 51 человек победили болезнь. В целом, заболевание перенесли 52 818 жителей области.Количество умерших от коронавируса за сутки - 3. Всего в 33 регионе болезнь унесла 2 267 жизней.Напомним, за сутки в регионе выявлено ещё 322 случая коронавируса.