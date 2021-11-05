Председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев провел селекторное совещание с...

Председатель Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев провел селекторное совещание с главами муниципалитетов. Главная тема - работа волонтёрских штабов в четвёртую волну коронавируса.По видеоконференц-связи совещание открыл врио губернатора Александр Авдеев. Он поблагодарил муниципалитеты за работу, попросил усилить темпы вакцинации и отметил успешный опыт региона по объединению добровольческих движений в единый волонтёрский центр. В нынешнюю волну нагрузка на скорую помощь возросла в 10 раз, врачи в «красных зонах» работают на износ, доступного коечного фонда почти не осталось, а по вакцинации регион застрял в аутсайдерах. Об этом на совещании заявил глава облздрава Константин Баранов. Председатель ЗС Владимир Киселёв обозначил приоритеты. Это помощь добровольцев в вакцинации, автоволонтёрство- нужно предоставить машины в распоряжение больниц, а волонтёрам компенсировать расходы на топливо и проезд. Важно организовать горячее питание медиков и мониторинг уже переболевших.Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области: “Просьба к местным волонтерским штабам. Естественно, при содействии глав местного самоуправления, встретиться с главными врачами больниц, ковидных госпиталей, уточнить потребность в конкретных видах помощи. Ну и особенно в пунктах вакцинации”.