Мероприятие прошло в рамках акции «Безопасный переход».

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в рамках проведения пропагандистско-профилактического мероприятия «Безопасный переход» сотрудники МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями общественного совета и народной дружины «Дорожный надзор» провели акцию «Пешеход! Убедись в безопасности перехода!».Во время мероприятия участники акции вышли на оживленный участок дороги, где разъяснили пешим участникам дорожного движения их права и обязанности, призвали не создавать аварийные ситуации и переходить дорогу в установленных местах. Пешеходам рассказали о последствиях пренебрежения ПДД.Водителей сотрудники ГИБДД предупредили о необходимости снижения скорости при приближении к пешеходным переходам, разъяснили меры административной и уголовной ответственности за нарушение ПДД и призвали уступать дорогу пешеходам на переходах.В завершение мероприятия всем участникам дорожного движения организаторы акции вручили световозвращающие элементы и листовки с полезной информацией.