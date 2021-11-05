При этом 52 818 человек с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 51 пациента.

Во Владимирской области от коронавируса за сутки умерли ещё три пациента. Об этом 5 ноября сообщил федеральный портал стопкоронавирус.рф. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировали 2267 летальных исходов.При этом 52 818 человек с Covid-19 оправились от инфекции. За прошедшие сутки врачи выписали из владимирских больниц 51 пациента.За минувший день медики выявили ещё 322В медорганизациях региона действует 2315 коек для больных ковидом, 88,3% из них занято (2045), свободны 270 мест.