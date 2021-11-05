Госдума незамедлительно займется делом депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, если получит запрос от генерального прокурора, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Госдума незамедлительно займется делом депутата от фракции КПРФ Валерия Рашкина, если получит запрос от генерального прокурора, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Если в ходе следствия потребуется привлечение Рашкина к ответственности, генпрокурор обратится в Думу с просьбой о снятии с него депутатского иммунитета, отметил Володин."Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание, заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение", – сказал спикер в интервью телеканалу "Россия 24".Ранее полиция возбудила уголовное о незаконной охоте, к которой может быть причастен Рашкин. Санкция УК по ч. 1 ст. 258 предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы, иного дохода осужденного за период до двух лет либо исправительные работы на срок до двух лет, или лишение свободы на срок до двух лет.Инцидент с Рашкиным произошел в Саратовской области 29 октября. Сотрудник полиции и представитель регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили автомобиль с двумя людьми, одним из которых оказался парламентарий. В машине находилась разделанная туша лося, разрешения на его добычу не было.