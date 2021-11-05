Обвиняемый похитил и продал имущество своей пожилой родственницы.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).В августе текущего года с заявлением о пропаже имущества в полицию обратилась 72-летняя жительница. По словам женщины, из хозяйственной постройки, расположенной возле дома, были похищены триммер и бензопила на сумму 10 000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность и местонахождение злоумышленника. Им оказался родственник потерпевшей.Установлено, что фигурант, знавший о находившемся в хозпостройке имуществе, проник внутрь и похитил вещи, затем продал их, а денежные средства потратил на собственные нужды. Противоправный поступок он объяснил сложным материальным положением.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.