Владимирстат: уже более половины жителей региона переписаны

Как сообщает Владимирстат, в регионе переписано уже более 50 процентов населения. Более 160 тысяч жителей области приняли участие во Всероссийской переписи населения в режиме онлайн, не выходя из дома. Принять участие в переписи можно до 14 ноября.Во Владимирстате сообщили, что участники переписи получат подарки от партнера переписи — Сбербанка. Как уточняется, это будут скидки на различные продукты банка.После оформления переписного листа на сайте в личный кабинет на «Госуслугах» придёт цифровой код подтверждения и QR-код. Один из них надо будет показать переписчику, который навестит вас до 14 ноября.Ссылки на подарки придут вместе с кодами после прохождения переписи в онлайн-формате.Напомним, принять участие в переписи можно в режиме офлайн — ответить на вопросы переписчиков, которые ходят по домам, или посетить переписной участок. Где он находится, расскажут операторы горячей линии 8-800-707-20-20 (с 9.00 до 21.00). Горячая линия будет работать до 14 ноября.