А теперь об авиамоделисте с золотыми руками. Знакомим вас с Валерием Скворцовым, единственным...

А теперь об авиамоделисте с золотыми руками. Знакомим вас с Валерием Скворцовым, единственным мастером спорта СССР по радиоуправляемым планерам в Коврове. Он сделал самую легкую авиамодель в мире.Весит такой самолет всего 61 грамм. На его создание ушло больше года. Теперь поднимается в небо он каждое воскресенье. Регулярно побеждает на всероссийских соревнованиях по авиамодельному спорту. Валерий Скворцов заинтересовался конструированием ещё во 2 классе. Любимому делу посвятил больше 60 лет. Стал серебряный призером Чемпионата России 1997 года. Участвовал в Чемпионате мира. Его самолеты всегда были одними из лучших по скорости, дальности и продолжительности полета. Сейчас Валерий Скворцов передает свои знания молодому поколению. Проводит бесплатные занятия по авиамоделированию для детей в Коврове.Валерий Скворцов, мастер спорта СССР по радиоуправляемым планерам: "Сам делал мотор. Схемы винтов, как у вертолетов. Вот у него... один работает в одну сторону, другой в другую. Винты весят 4 грамма оба. Растяжечки самые тонкие - 0,3. до 0.12 сек. Побеждал он в Шахуне, на межобластных соревнованиях, но побеждает не самолет. Он просто тебе помогает бороться тебе на равных со всеми".