Россиянам рассказали, когда продать жилую недвижимость без уплаты налога.
Россиянам рассказали, когда продать жилую недвижимость без уплаты налога.
Как известно, при продаже недвижимости налог на доход физических лиц (НДФЛ) уплачивает продавец, а покупатель может получить налоговый вычет, если, конечно, обращался за ним раньше. Размер налога для физических лиц составляет 13% от разницы между стоимостью покупки и продажи. То есть если квартира была приобретена за семь миллионов, а продана за десять, значит налог равен 390 тысячам (10 – 7 = 3; 3 – 13% = 0,39).
Однако в некоторых случаях налог при продаже недвижимости уплачивать не нужно – например, если человек получил квартиру в результате приватизации, получил ее как наследство или как подарок и владеет ею не меньше трех лет. "В остальных случаях минимальный срок владения для продажи без налогов составляет пять лет", – уточняет РБК.
Также с 1 января 2022 года налог при продаже недвижимости могут не платить граждане с двумя и более детьми до 18 лет, собирающиеся приобрести за эти деньги жилье получше. В этом случае неважен срок владения квартирой. Об этом, кстати, ранее говорила руководитель налоговой практики Five Stones Consulting Екатерина Болдинова. Ее слова "Дни.ру".