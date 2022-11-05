Нарушение лесного законодательства выявила прокуратура Киржачского района. Компания по лесозаготовкам «Владимирский ЛПК» не вывезла мусор с арендуемой территории в Филипповском участковом лесничестве.

Нарушение лесного законодательства выявила прокуратура Киржачского района. Компания по лесозаготовкам «Владимирский ЛПК» не вывезла мусор с арендуемой территории в Филипповском участковом лесничестве.Организация заготовила древесину, но порубочные остатки оставила нетронутыми. В лесу образовались целые склады веток и пеньков.Прокуратура обязала руководителя фирмы устранить нарушения. Исполнение предписания взято ведомством на контроль.