Через 2 недели ждем увлекательное событие- премьеру спектакля Театрального Товарищества Завод....

Через 2 недели ждем увлекательное событие- премьеру спектакля Театрального Товарищества "Завод". Год назад зрители были в восторге от их мистерии "Чернобыль". Теперь это будет Достоевский и его "Смешные человечки". Интерес к премьере подогрела экскурсия о том, зачем во Владимир в 19 столетии приезжал и сам писатель. Вновь путешествуем по родному городу с Татьяной Лысовой.Свой рассказ экскурсовод Татьяна Лысова начинает в здании бывшей Владимирской ТЭЦ. Год назад здесь прошла премьера спектакля "Чернобыль. Путешествие с ангелом". Сегодня команда театрального товарищества "Завод" приняла новый "вызов" - проект по Достоевскому. Участники авторского тура идут "по следам писателя". Во Владимире Фёдор Михайлович, оказывается, бывал. И не раз. И всегда - "шерше ля фам". Впервые Достоевский посетил наш город в 1859 году вместе с женой Марией Исаевой. Во Владимир супруги прихали к общему знакомому. Остановились в гостинице где-то в центре города.-Не удалось выяснить, где именно останавливался сам Федор Михайлович, где именно останавливалась Мария Дмитриевна.Спустя четыре года писатель вернулся во Владимир. Опечаленный болезнью супруги, Достоевский искал утешения в объятьях любовницы. Молодой Апполинарии Сусловой.Татьяна Лысова, экскурсовод: "Отец Апполинарии Суловой был управляющим имениями графа Шереметьева и на тот момент находился как раз в селе Иваново, будущем городе Иваново-Вознесенске где занимался делами именно графа Шереметьева".Роман этот был недолгим. И закончился в Париже. Город влюбленных сыграл с Достоевским злую шутку.Татьяна Лысова, экскурсовод: "Она поселяется там в латинском студенческом квартале и тут же влюбляется в студента испанца. Когда Фёдор Михайлович приехал к ней, так сказать "воссоединился" с ней в Париже, она встретила его словами: "Ты немножечко опоздал".После четырех месяцев разлуки, Достоевский вернулся к больной жене, которая все это время жила во Владимире. К тому времени болезнь окончательно испортила ее характер. Литературоведы даже предполагают, что со своей супруги Федор Михайлович списал образ Катерины Мармеладовой из "Преступления и наказания". После очередного скандала Достоевские решают вернуться в Москву, там Мария Дмитриевна умирает, а безутешный вдовец...женится снова. На главной музе своей жизни - Анне Григорьевне Сниткиной. Благодаря ей свет увидел множество произведений Федора Михайловича. Среди них и фантастический рассказ "Сон смешного человека", который как раз лег в основу спектакля. В центре внимания - история о потерянном рае и поисках внутреннего света.Александр Аладышев, актер,создатель театрального товарищества "Завод": "Достоевский когда-то был ребенком и я об этом никогда не думал. Есть какое-то впечатление о том, что это какой-то сложный человек, и с эпилепсией и со многими страстями, и со сложной жизнью, со сложной судьбой.А то, что он когда-то был ребенком, просто радовался, веселился, пел песни и говорил "мама"...как-то это сложно. А через этот рассказ я понял, что он, в общем-то всегда был таким и внутри, все о чем он писал, мне показалось, это именно, чтобы вернуть тот "рай".Премьера пройдет на арене ледового дворца "Владимир" уже 18 ноября. Идею театрального товарищества поддержали в Фонде культурных инициатив. Благодаря этому постановку увидят тысячи студентов и старшеклассников, для которых Достоевский станет не писателем из школьной программы, а "живым" человеком.Александра Лебедикова, Егор Герасимов, Вести-Владимир