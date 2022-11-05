Муромская городская прокуратура помогла инвалиду 2 группы, страдающего онкологическим заболеванием...

Муромская городская прокуратура помогла инвалиду 2 группы, страдающего онкологическим заболеванием получить необходимые лекарства.Установлено, что лечащий врач медицинского учреждения, в котором наблюдается указанный гражданин, выписал мужчине рецепт на данный лекарственный препарат «палбоциклиб». Однако после обращения в аптеку выданный рецепт отоварен не был в связи с отсутствием лекарства-сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.В результате необеспечения пациента лекарством последний был вынужден неоднократно приобретать его самостоятельно.При этом общая сумма затраченных средств составила почти 150 тыс рублей.По результатам проверки Муромским городским прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании департамента здравоохранения региона и ГКУЗ ВО «Центр по осуществлению закупок товаров, работ и услуг в сфере здравоохранения Владимирской области» бесперебойно обеспечивать пациента жизненно важным лекарством, а также взыскать в его пользу денежные средства за самостоятельное приобретение лекарственного препарата.Требования прокурора судом удовлетворены.В результате принятых мер пациент обеспечен необходимым лекарственным препаратом в полном объеме, затраченные денежные средства ему возмещены.фото: freepik