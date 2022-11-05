В воскресенье, 6 ноября 2022, Православная церковь почитает икону Божией Матери «Всех скорбящих...
В воскресенье, 6 ноября 2022, Православная церковь почитает икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Икона не связана с великими историческими событиями. Она помогает больным, страждущим, убогим, гонимым, голодным, униженным и оскорбленным.
Обычаи и традиции дня 6 ноября 2022 года:
В этот день отмечали начало ледостава (образование неподвижного льда на поверхности водоёмов). Дни становились всё короче и холоднее.
В этот день девушки собирались прясть. Они пряли и рассказывали друг другу страшные истории, например, о том, как по ночам к молодым вдовам прилетают души их покойных мужей. Явится умерший супруг огненным змеем, над трубой печи рассыплется снопом искр, потом обратится воробушком, а выпрыгнув из печи, превратится в любимого, о котором тоскует женщина. Пряли молодые женщины при свете горящей лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец.
В этот день незамужние девушки гадали на суженого.
Народные приметы на 6 ноября 2022 года:
Услышать в этот день пение сверчка – дурной знак! В доме будет покойник.
Если разбили тарелку, то кто-то из родственников в течение следующего года умрет. Предки считали, что 6 ноября нельзя небрежно обращаться с хрупкими вещами, особенно с зеркалами. Если вы что-то разобьёте, то накличете на себя беду.
Упасть нечаянно в яму в этот день – к долгой и счастливой жизни.
Также строго запрещено ругаться, сквернословить, держать обиду, злиться и совершать плохие поступки.
Кроме того, не стоит брать угощение от представителей противоположного пола, если они вам не нравятся. Существует поверье, что через еду они могут вас приворожить.
6 ноября хорошо продавать или покупать недвижимость. Сделка будет выгодной.
Если за вами увяжется белая собака, то жизнь на протяжении года будет счастливой и беззаботной, а нужды в деньгах не будет.
Если в доме завелись тараканы, и вы никак не можете от них избавиться, то проведите простой ритуал. В этот день нужно разбросать по дому отраву от насекомых, а также поймать несколько усачей и вынести их из дома. После этого тараканы не будут вас беспокоить долгое время.
Если вороны собираются в стаи, то будет снегопад.
Фото: https://www.pxfuel.com/