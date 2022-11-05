В воскресенье, 6 ноября 2022, Православная церковь почитает икону Божией Матери «Всех скорбящих...

В воскресенье, 6 ноября 2022, Православная церковь почитает икону Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Икона не связана с великими историческими событиями. Она помогает больным, страждущим, убогим, гонимым, голодным, униженным и оскорбленным.Обычаи и традиции дня 6 ноября 2022 года:В этот день отмечали начало ледостава (образование неподвижного льда на поверхности водоёмов). Дни становились всё короче и холоднее.В этот день девушки собирались прясть. Они пряли и рассказывали друг другу страшные истории, например, о том, как по ночам к молодым вдовам прилетают души их покойных мужей. Явится умерший супруг огненным змеем, над трубой печи рассыплется снопом искр, потом обратится воробушком, а выпрыгнув из печи, превратится в любимого, о котором тоскует женщина. Пряли молодые женщины при свете горящей лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец.В этот день незамужние девушки гадали на суженого.Народные приметы на 6 ноября 2022 года:Услышать в этот день пение сверчка – дурной знак! В доме будет покойник.Если разбили тарелку, то кто-то из родственников в течение следующего года умрет. Предки считали, что 6 ноября нельзя небрежно обращаться с хрупкими вещами, особенно с зеркалами. Если вы что-то разобьёте, то накличете на себя беду.Упасть нечаянно в яму в этот день – к долгой и счастливой жизни.Также строго запрещено ругаться, сквернословить, держать обиду, злиться и совершать плохие поступки.Кроме того, не стоит брать угощение от представителей противоположного пола, если они вам не нравятся. Существует поверье, что через еду они могут вас приворожить.6 ноября хорошо продавать или покупать недвижимость. Сделка будет выгодной.Если за вами увяжется белая собака, то жизнь на протяжении года будет счастливой и беззаботной, а нужды в деньгах не будет.Если в доме завелись тараканы, и вы никак не можете от них избавиться, то проведите простой ритуал. В этот день нужно разбросать по дому отраву от насекомых, а также поймать несколько усачей и вынести их из дома. После этого тараканы не будут вас беспокоить долгое время.Если вороны собираются в стаи, то будет снегопад.Фото: https://www.pxfuel.com/