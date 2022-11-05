Народный артист России Константин Хабенский попал в печальное положение.

Народный артист России Константин Хабенский попал в печальное положение.Кумир миллионов россиян и филантроп с большой буквы Константин Хабенский — пример воплощения мужества и стойкости в современном мире. На его долю не раз выпадали тяжелые испытания, и каждый раз он выходил из них, не теряя достоинства.В 2008 году вся страна узнала, что актер похоронил онкобольную жену и остался один с годовалым ребенком на руках. Смертельная болезнь супруги сразила артиста совершенно внезапно, поэтому спасти любимую он не смог. Однако впоследствии Константин Хабенский помог множеству детей с диагнозом "рак", будучи основателем благотворительного фонда.Недавно ВЦИОМ опубликовал рейтинг лучших российских актеров 2022 года, и Константин Хабенский занял там почетное второе место. Поклонники порадовались за звезду, а вот самые близкие по духу люди — коллеги, лишь позавидовали такому результату. Иначе как предательством дружбы их слова расценивать сложно.Артист Долинский словно воткнул Хабенскому нож в спину, заявив, что тот не заслуживает быть в тройке победителей. "Лидеров выбирают только из-за того, что их часто показывают по телевизору", — передали позицию Долинского журналисты.Вряд ли Константин Хабенский расстроился из-за косых взглядов завистников, а вот его почитателей явно гложет обида. Фанаты возмущены кознями, которые периодически строят актеру окружающие.