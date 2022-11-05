Предприниматель Евгений Пригожин объявил о создании официального Telegram-канала, где будут публиковаться сообщения от его имени.

Предприниматель Евгений Пригожин объявил о создании официального Telegram-канала, где будут публиковаться сообщения от его имени.Издание "Утро.ру" обратило внимание на несоответствие между сведениями, которые распространяют ряд Telegram-каналов с именем Пригожина, и информацией, которую транслирует от лица предпринимателя официальная группа пресс-службы компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте". Чтобы внести ясность в этот вопрос, бизнесмен сообщил, что его представители специально создали канал , где будет появляться актуальная информация от него лично."Я дал поручение пресс-службе создать Telegram-канал "Пресс-служба Пригожина", в котором я гарантирую, что все заявления публикуются от меня лично", – бизнесмен.Он также подчеркнул, что не имеет отношения к каналам "Евгений Пригожин в Telegram" и "Кепка Пригожина". При этом бизнесмен отметил, что они не распространяли "вредную" информацию, и поблагодарил их авторов.