В ожидании ребенка Ольга Орлова поделилась сокровенным.

В ожидании ребенка Ольга Орлова поделилась сокровенным.Злые языки твердят, мол, обрюхаченная в 44 года актриса стонет от одиночества. В то время как люди понимающие видят, что счастье переполняет звезду день за днем. Беременная Ольга Орлова окружена искренней любовью членов семьи. В частности, скучать ей не дают верные собаки.Питомцы не дают прохода звезде шоу "Дом-2", поэтому нередко попадают на камеру, когда та общается с поклонниками. Недавно Ольга Орлова решила получше познакомить россиян со своим мохнатым чудом по кличке Бруно — сняла его на видео."Хочу показать вам кое-кого тут, сладкого мальчика. Кто тут лежит? Меховик! Сладкий мой! Люблю не могу!" — выразилась Ольга Орлова.Лаская пса добрыми словами, теледива поглаживала его рукой. Милому Бруно было приятно теплое отношение хозяйки. Питомец спокойно лежал, позабыв все собачьи заботы. Примечательно, что другие четвероногие обитатели дома в кадр не попали.Напомним, о беременности телеведущей стало известно в сентябре. Ольга Орлова сама рассекретила "интересное положение", засветив перед объективом изменившуюся фигуру. Знаменитость не намерена отказываться от собак из-за будущего малыша. Ведущая шоу "Дом-2" уверена, что ребенок прекрасно с ними поладит.