В стационар Уршельской районной больницы возвращаются пациенты-сообщает пресс-служба администрации...

В стационар Уршельской районной больницы возвращаются пациенты-сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Как сообщили в Депздраве, пусконаладочные работы завершены. Теплоноситель подан. Генеральная уборка проведена. С сегодняшнего дня в стационаре возобновляется приём пациентов.Напомним, в здании стационара функционируют:-паллиативное отделение-отделение гериатрии-отделение терапииФото:freepik