В стационар Уршельской районной больницы возвращаются пациенты-сообщает пресс-служба администрации...
В стационар Уршельской районной больницы возвращаются пациенты-сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.
Как сообщили в Депздраве, пусконаладочные работы завершены. Теплоноситель подан. Генеральная уборка проведена. С сегодняшнего дня в стационаре возобновляется приём пациентов.
Напомним, в здании стационара функционируют:
-паллиативное отделение
-отделение гериатрии
-отделение терапии
Фото:freepik