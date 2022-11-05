Долгие выходные - не повод сидеть дома, а набираться впечатлений. Берём пример с суздальских...

Долгие выходные - не повод сидеть дома, а набираться впечатлений. Берём пример с суздальских пенсионеров. Даже в почтенном возрасте можно любоваться горными пейзажами, живописными странами и океанами. Ну а что далеко ходить- разве нельзя делать новые открытия в том же Суздале? Вера Куликова знакомит с "четверкой смелых" и любознательных. Присоединяемся.Виктор Шишилов, заслуженный путешественник России: "Здесь крючья. Ну это как тренировочный выход. А вот это советский большой. Это абалаковский. Был такой знаменитый альпинист."Вес только одного рюкзака- полцентнера. С таким снаряжением в свои восемьдесят три Виктор Шишилов продолжает покорять неизведанные вершины. Ходить в горы начал в 1974-ом.Виктор Шишилов, заслуженный путешественник России: "Был я в Бурятии, прошел вокруг Байкала 1300 км, был и на Алтае. Весь Кавказ!Памир, Тянь-Шань. Ну и Соловки, и прочее, прочее..."Виктор Федорович- заслуженный работник туристической индустрии России. За его плечами- сотни тысяч километров. Пример путешественника вдохновил и земляков. Сегодня в их компании- четверо смелых. Вместе побывали в разных частях страны. Начинали с восточных границ- Камчатки.Ангелина Годунина, путешественница: "Камчатский край, который поразил своей красотой, необычностью. И поняли, что мы подходим друг другу чисто по характеру, по взглядам на многие вещи. Бытовые и натуральные и поэтому решили продолжить".Объехав, облетев, проплыв, пройдя почти всю Россию суздальские путешественники своими маршрутами проложили российский туристский крест. В этом году побывали в Пермском крае. Покорила не только природа Урала, его реки, леса , но и его история и культура. По словам краеведа Сергея Годунина, суздальское Ополье и пермский край связывают общая гидронимика и топонимика.Сергей Годунин, путешественник: "Мне давно хотелось посмотреть что это такое звериный стиль и как его можно связать с нашей общей историей и культурой и так далее! Все оказалось очень просто. Такой же звериный стиль как и в Суздале. То есть это совершенно одинаковая культура звериного стиля. Но про суздальский звериный стиль никто не говорит, а про пермский говорят все".Общей оказалась и мифология. Изображения животных и птиц- одни и те же.Сергей Годунин, путешественник: "Сокол наш это что -то вообще поразительное. Вот там бронзовые изваяния сокола. Я все советовал, думал надо украинцев сюда возить, чтобы они поняли, что у них не трезубец, а сокол пикирующий. И там это просто идеально представлено".Туристам интересны и исторические параллели с древней владимирской землей. Взять, к примеру, Алтай или Калининград, где они побывали в прошлом году.Владимир Дергоусов, путешественник: "Три года назад, я знаю, что в Калининграде была найдена княжеская печать 12 века, и буквально через два месяца такая же печать была найдена в Суздале. И вот я разговаривал с академиком Макаровым- это директор Института археологии. Он мне сказал, что эту печать выпускал внук Владимира Мономаха - Всеволод Мстиславович, которая давала право и на беспошлинный проезд или на право собственности".Новые поездки- в планах. Куда полетят или поедут , будет известно в феврале. А пока предлагают туристам, которые посещают их родной Суздаль, только им известные туристические тропы. К примеру, на Ярунову гору. Улица, кстати, находится в самом центре и за почти тысячелетнюю историю Суздаля это место сохранило своё название. Краеведы рассказывают и о дохристианской культуре города. В нём сохранилось восемь капищ древних славян. На одном из них сейчас- церковь Косьмы и Дамиана.Сергей Годунин, путешественник: "У нас же интересная история и топонимика такая, что не всегда поймешь , а что же за этим стоит. Например,говорю, а вот здесь у нас проходила улица , которая до 30-ых годов прошлого века называлась Щупачиха. Что за название?! Кто кого щупал? Зачем, почему? И вот начинаешь объяснять торговый тракт, таможенный пост, здесь проверяли товары".Где был в Суздале Мытный ров, где находится Пинаиха? Об этом поведают суздальские путешественники, влюбленные в историю.Вера Куликова, Александр Чунаев. Вести-Владимир.