Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения лекарственного обеспечения. 73-летний местный ковровчанин, являющийся инвалидом и страдающий онкологическим заболеванием, с

Ковровская городская прокуратура провела проверку соблюдения лекарственного обеспечения. 73-летний местный ковровчанин, являющийся инвалидом и страдающий онкологическим заболеванием, с января 2022 года не был обеспечен жизненно важным лекарственным препаратом, которое назначило лечебное учреждение. Лекарство не было предоставлено пенсионеру бесплатно, в связи с чем, он был вынужден купить препарат за свой счет, затратив более 300 тыс. рублей.