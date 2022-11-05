В селе Борисоглеб в Муромском районе автомобиль врезался в дерево. Сообщение о ДТП поступило в ГУ...

В селе Борисоглеб в Муромском районе автомобиль врезался в дерево. Сообщение о ДТП поступило в ГУ МЧС России по Владимирской области 4 ноября в 21-24.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, патруль ГИБДД. В результате ДТП произошёл наезд легкового автомобиля на препятствие (дерево), пострадал 1 человек- сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Сотрудниками МЧС проводилось деблокирование пострадавшей. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям! В случае необходимости обращайтесь на телефон спасения «01» или «101».Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области