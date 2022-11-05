В ночь Искусств во Владимирской областной филармонии стартовал Музыкальный фестиваль Суздаль...

В ночь Искусств во Владимирской областной филармонии стартовал Музыкальный фестиваль "Суздаль Миллениум".Он приурочен к 1000-летию одного из древнейших городов нашего региона, "жемчужины Золотого кольца России". В рамках подготовки торжеств серию специальных культурных проектов открыл знаменитый российский пианист, дирижер, педагог и заслуженный артист России - Александр Гиндин. В регионе пройдут концерты и мастер-классы с участием ведущих музыкальных коллективов, солистов-инструменталистов. Первым на сцене областной филармонии выступил камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова. Музыкальный фестиваль "Суздаль Миллениум" продлится до 13 ноября.Александр Гиндин, заслуженный артист России, художественный руководитель фестиваля "Суздаль Миллениум": "Программы разнообразные, где будет известная и менее известная музыка. Сегодня звучит Бах, Шнитке и Чайковский. В концерте Сырнова будет Рахманинов и Брамс. Комитет Франка ждет суздальцев 13 числа. И 12-го у меня большой выезд в область, где будет большой мастер-класс."