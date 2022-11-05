На трассе М-7 во Владимире столкнулись два автомобиля. Сообщение о ДТП поступило в Главное...

На трассе М-7 во Владимире столкнулись два автомобиля. Сообщение о ДТП поступило в Главное управление МЧС России по Владимирской области в 05-43 утра. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, патруль ГИБДД-сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.В результате столкновения пострадало 2 человека. Сотрудниками МЧС проводилось тушение загоревшегося после ДТП автомобиля на площади 5 кв. м. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 19 человек, 7 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, 3 единицы техники.Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что несоблюдение ПДД зачастую приводит к непоправимым последствиям! В случае необходимости обращайтесь на телефон спасения «01» или «101».Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области