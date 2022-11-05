Отличные новости пришли с Турнира по спортивной гимнастике, который проходит в Республике...

Отличные новости пришли с Турнира по спортивной гимнастике, который проходит в Республике Беларусь-сообщает пресс-служба Владимирской области.Наш земляк Кирилл Прокопьев завоевал золотую медаль в вольных упражнениях. Также в копилке спортсмена - серебро командного многоборья.Обладательницей наград стала и владимирская гимнастка Арина Семухина. Девушка получила медаль высшей пробы в командных соревнованиях.Фото: администрация Владимирской области