Пациентка переехала во Владимир из столицы. На скрининге доктора Областного перинатального центра...
Пациентка переехала во Владимир из столицы. На скрининге доктора Областного перинатального центра выявили у беременной женщины сложную патологию - предлежание плаценты и врастание ее в стенку матки-сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Владимирской области.
Пациентка из Москвы до наступления четвертой беременности трижды оперировалась. Врач женской консультации сразу определил группу высокого риска.
Доктора Областного перинатального центра решили пациентку госпитализировать, чтобы она в круглосуточном режиме находилась под наблюдением врачей. Беременность удалось сохранить. Назначили операцию.
Учитывая, что в таких случаях во время родоразрешения возникают массивные кровопотери, медики под руководством главного врача ОПЦ Надежды Тумановой решили использовать аппарат для реинфузии крови типа Sell-sever. Он позволяет сохранить кровь пациента, теряемую во время операции. Принцип такой: кровь собирается, фильтруется и снова поступает в организм человека.
Опытные анестезиологи-реаниматологи обеспечили обезболивание и всю интенсивную терапию. Акушеры-гинекологи очень быстро сделали кесарево сечение, затем приступили к иссечению участка врастания и метропластике для сохранения матки и репродуктивной функции пациентки.
Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады Перинатального центра сразу две жизни были спасены: мамы и ее малыша.
Женщина оставила слова благодарности медикам ОПЦ: «Хочу сказать огромное спасибо всем врачам, которые наблюдали меня и оперировали: Гаврилову Дмитрию Александровичу, Зябловой Марине Николаевне, Морозовой Анне Петровне, Аршакян Хачатуру Аршаковичу, Трубициной Наталье Викторовне, Тену Владимиру Вилориевичу, Лазаревой Нине Николаевне, Фоминой Марине Владимировне, Далгатову Гаджимураду Абдулмуслимовичу. Операция прошла успешно - мне сохранили матку, хотя при таких операциях она обычно удаляется. Подобные операции на сегодняшний день проводят только в Москве. Спасибо огромное Вам за спасение жизни моей и жизни моего ребенка. Сердечное спасибо от всей моей семьи. Желаю Вам удачи в таких операциях, так как Вы справились с такой задачей. Благодарю Вас. Желаю успехов».
Фото: freepik,департамент здравоохранения Владимирской области