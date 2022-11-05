Пациентка переехала во Владимир из столицы. На скрининге доктора Областного перинатального центра...

Пациентка переехала во Владимир из столицы. На скрининге доктора Областного перинатального центра выявили у беременной женщины сложную патологию - предлежание плаценты и врастание ее в стенку матки-сообщает пресс-служба Департамента здравоохранения Владимирской области.Пациентка из Москвы до наступления четвертой беременности трижды оперировалась. Врач женской консультации сразу определил группу высокого риска.Доктора Областного перинатального центра решили пациентку госпитализировать, чтобы она в круглосуточном режиме находилась под наблюдением врачей. Беременность удалось сохранить. Назначили операцию.Учитывая, что в таких случаях во время родоразрешения возникают массивные кровопотери, медики под руководством главного врача ОПЦ Надежды Тумановой решили использовать аппарат для реинфузии крови типа Sell-sever. Он позволяет сохранить кровь пациента, теряемую во время операции. Принцип такой: кровь собирается, фильтруется и снова поступает в организм человека.Опытные анестезиологи-реаниматологи обеспечили обезболивание и всю интенсивную терапию. Акушеры-гинекологи очень быстро сделали кесарево сечение, затем приступили к иссечению участка врастания и метропластике для сохранения матки и репродуктивной функции пациентки.Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады Перинатального центра сразу две жизни были спасены: мамы и ее малыша.Женщина оставила слова благодарности медикам ОПЦ: «Хочу сказать огромное спасибо всем врачам, которые наблюдали меня и оперировали: Гаврилову Дмитрию Александровичу, Зябловой Марине Николаевне, Морозовой Анне Петровне, Аршакян Хачатуру Аршаковичу, Трубициной Наталье Викторовне, Тену Владимиру Вилориевичу, Лазаревой Нине Николаевне, Фоминой Марине Владимировне, Далгатову Гаджимураду Абдулмуслимовичу. Операция прошла успешно - мне сохранили матку, хотя при таких операциях она обычно удаляется. Подобные операции на сегодняшний день проводят только в Москве. Спасибо огромное Вам за спасение жизни моей и жизни моего ребенка. Сердечное спасибо от всей моей семьи. Желаю Вам удачи в таких операциях, так как Вы справились с такой задачей. Благодарю Вас. Желаю успехов».Фото: freepik,департамент здравоохранения Владимирской области