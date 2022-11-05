Владимирскую строительную компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за хищение средств при строительстве двух ФАПов в Петушинском районе, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Владимира. Подрядчик «сэкономил» 761 тысячу рублей.

Владимирскую строительную компанию оштрафовали на 250 тысяч рублей за хищение средств при строительстве двух ФАПов в Петушинском районе, - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Владимира. Подрядчик «сэкономил» 761 тысячу рублей.Объекты строили в деревнях Караваево и Анкудиново во второй половине 2019 года. Работы заказала Петушинская райбольница.Выяснилось, что подрядчик не в полной мере выполнил заказ и израсходовал меньше строительных материалов, чем было прописано в контракте. При этом заместитель руководителя фирмы подписал документы, подтверждающие выполнение работ в полном объёме. На основе этих данных организация получила деньги.Подсудимый не согласился с обвинениями. По его словам, злого умысла он не имел, а работы были выполнены качественно. Суд приговорил подрядчика к штрафу в 350 тысяч рублей, но в связи с тем, что обвиняемый содержался под домашним арестом, сумму штрафа снизили на сто тысяч рублей.Приговор пока не вступил в законную силу. Причинённый Петушинской районной больнице ущерб полностью возмещён.