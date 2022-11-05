Во Владимире грузовой автомобиль и легковушка столкнулись на трассе М-7 в районе улицы Куйбышева ночью 5 ноября. В результате столкновения одна из машин загорелась, сообщили в пресс-службе

Во Владимире грузовой автомобиль и легковушка столкнулись на трассе М-7 в районе улицы Куйбышева ночью 5 ноября. В результате столкновения одна из машин загорелась, сообщили в пресс-службе МЧС. Авария произошла около 5:30. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, которые потушили пожар, скорая медицинская помощь и патруль ГИБДД. В результате происшествия пострадали 2 человека. В ликвидации