С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176957 владимирцев.

Во Владимирской области 5 ноября выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 5 жителей подхватили опасный вирус в Муромском, 6 - в Ковровском, 1 - в Александровском, 3 - в Юрьев-Польском, 6 - в Гусь-Хрустальном, 1 - в ЗАТО Радужный, 1 - в Камешковском, 1 - в Вязниковском, 2 - в Суздальском и 1 - в Селивановском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 176957 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 49151 заболевший во Владимире, 20888 - в Ковровском районе и 19144 - в округе Муром.