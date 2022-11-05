Волонтеры разыскивают 18-летнего Скипора Ярослава Валерьевича, который с 4 ноября не выходит на связь. О его местонахождении ничего не известно с 4 ноября, сообщили в поисковом отряде «Лиза

Волонтеры разыскивают 18-летнего Скипора Ярослава Валерьевича, который с 4 ноября не выходит на связь. О его местонахождении ничего не известно с 4 ноября, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» в субботу, 5 ноября. Молодой человек высокого роста – 180 см, худощавого телосложения, с голубыми глазами и светло-русыми волосами. В момент пропажи был одет в серую