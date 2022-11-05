Один из методов профилактики проблем со зрением – это рациональное питание. О нем рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники академики Ройтберга Наталия Тананакина.

Один из методов профилактики проблем со зрением – это рациональное питание. О нем рассказала кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог клиники академики Ройтберга Наталия Тананакина.У многих людей проблемы со зрением. Такие расстройства могут быть как врожденными, так и вызванными внешними факторами. По словам Наталии Тананакиной, для остроты зрения необходимо вести правильный образ жизни – например, есть фрукты и овощи, которые полезны для глаз.Для профилактики проблем со зрением эксперт советует употреблять желто-оранжевые овощи, в том числе морковь и тыкву, в которых содержится бета-каротин, преобразующийся в организме человека в витамин А. Если этого витамина в организме недостаточно, роговица становится недостаточно влажной, почти сухой, а также ухудшается световое восприятие.Тананакина также назвала полезной для глаз чернику, на основе которой делают препараты для улучшения зрения. В этой ягоде содержатся селен, хром, цинк, антиоксиданты и витамины группы С, Е, В. Черника, по словам врача, помогает уставшим глазам восстанавливаться.Также при проблемах со зрением нужно есть миндаль, фундук, грецкий и бразильский орехи, которые содержат витамин В2, способствующий нормальному цветовосприятию. Цитрусовые также очень полезны для людей с плохим зрением. Им нужно употреблять апельсины (богаты витамином С), а также абрикосы и дыни, в которых также есть бета-каротин и антиоксиданты.