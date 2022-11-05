Засветившуюся с пузом Мисс Вселенную огрели как обухом по голове. Оксана Федорова получила неутешительный вердикт врача.

Засветившуюся с пузом "Мисс Вселенную" огрели как обухом по голове. Оксана Федорова получила неутешительный вердикт врача.Этим летом ведущая Оксана Федорова показала фигуру в бикини, позволив фанатам разглядеть набухший животик. Чересчур впечатлительные поклонники принялись поздравлять звезду с "интересным положением", а она стала чаще наряжаться в мешковатую одежду.Наконец, стало ясно — ни о каком ребенке речи не идет. Врач поставил крест на беременности 44-летней звезды. По словам диетолога Риммы Мойсенко, спровоцировать увеличение параметров фигуры могли совершенно другие факторы.Не исключено "хроническое напряжение" высокого уровня, провоцирующее гормональный скачок. Специалисты называют его кортизолово-инсулиновым стрессом. При таком раскладе Оксана Федорова могла располнеть из-за обжорства, вызванного волнениями и переживаниями.Хоть волком вой, а теперь теледиве придется выбирать — или худеть до прежних размеров, или продолжать прятать живот под нарядами оверсайз. Любопытные люди, а тем более завистники, будут критично оценивать ее внешность до самой смерти.Впрочем, пока Оксана Федорова отлично справляется с повышенным вниманием общественности. Для своего возраста она выглядит прекрасно: звезда сохраняет эстетику и в макияже, и в стиле, и в поведении.