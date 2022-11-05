В этот день окончательно провожали осень и гадали о будущем урожае по выпавшему снегу.

В этот день окончательно провожали осень и гадали о будущем урожае по выпавшему снегу.ИсторияИаков был братом Иисуса Христа, который с самого детства был невероятно набожен. Он сразу внял проповедям своего брата и стал его учеником и сподвижником. Согласно преданию, он также стал первым епископом Иерусалима и провел в сане 30 лет, успев обратить в христианскую веру сотни иудеев. Даже в момент своей гибели от рук фарисеев он не отрекся от своей веры и, помолившись за своих мучителей, испустил дух.Приметы и традицииВ нынешний церковный праздник ели мед, а затем жужжали: считалось, что чем громче получится – тем больше будет урожай меда в следующем году.Сегодня завершали заготовку дров перед зимой.Если с неба сыплется снежная крупа – к 22 ноября ляжет снег.Выпавший снег не тает – к теплой зиме.Что можно делать в день ЯковаЧтить память апостола Якова (Иакова)Вечер рекомендуется провести спокойно, в кругу семьи/Нужно в сегодняшний православный праздник ремонтировать сломанные вещиЧто нельзя делать 5 ноября 2022 годаДавать деньги в долг – их не вернут.Запрещается выяснять отношения – мира это не принесет.Запрещается ручаться за чужих людей – попадете в неприятности.