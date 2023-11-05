Коллектив успешно выступил на международном фестивале культуры и искусства «Русский Харбин 2023». Впервые его провели в 2005 году. Сейчас фестиваль объединяет ценителей искусства не только из

Коллектив успешно выступил на международном фестивале культуры и искусства «Русский Харбин 2023». Впервые его провели в 2005 году. Сейчас фестиваль объединяет ценителей искусства не только из России и Китая, но и других стран мира. Участники представляют драматические, музыкальные и хореографические номера, кулинарные блюда, ремёсла. Они отражают культурное наследие разных народов. Детская студия «Русь» представила на