Внутри каждого из нас заложена огромная сила, которую можно использовать для улучшения собственной жизни и привнесения пользы в мир. У каждого развивающегося человека может родиться желание реализоваться ярче, проявляться сильнее, давать миру больше. При этом далеко не каждый понимает, как достать из глубин себя весь накопленный потенциал.

Внутри каждого из нас заложена огромная сила, которую можно использовать для улучшения собственной жизни и привнесения пользы в мир. У каждого развивающегося человека может родиться желание реализоваться ярче, проявляться сильнее, давать миру больше. При этом далеко не каждый понимает, как достать из глубин себя весь накопленный потенциал.Действенные способы познать себяВнутренние ресурсы и таланты так и просятся наружу, но мы не всегда способны их распознать. Существует три самых быстрых и действенных способа раскрытия потенциала.1. СамодиагностикаДостаточно быстрый, но эффективный способ. Чтобы провести самодиагностику, необходимо задать себе ряд вопросы и максимально честно на них ответить:"Кто я?". Отвечайте набором существительных, выписывайте все слова, которыми описываете себя, как человека. Например: женщина, мужчина, отец, сестра, сын, сотрудник, экперт, предприниматель и так далее."Какой я?". Здесь не скупитесь на максимальное количество прилагательных. Важный момент: нет плохих или неуместных качеств — каждое ярко подсветит ваши стороны. Благодаря честным ответам вы раскроете настоящее в себе и найдете способ проявления, который подойдет и откликнется именно вам. Прилагательные могут быть любые: красивый, ленивый, дотошный, внимательный и другие."Что я делаю сейчас?". Распишите подробно, какие задачи решаете, чем занимаетесь, какая у вас работа и какое хобби."Что я знаю и умею?". Вспомните абсолютно все, даже то, что вы считаете незначительным. Это даст полную картину вас как личности."С кем я хочу работать?". С какими людьми вы хотите соприкасаться в своем проявлении? Будет ли это малое или большое количество людей? Предприниматели, мамы в декрете, дети или топ-менеджеры? Подберите свою идеальную аудиторию.Теперь, когда перед вами есть ответы на вопросы выше, задайте себе финальный вопрос: "Что это говорит обо мне и как я могу это применить?". Внимательно рассматривайте ответы на каждый вопрос и прикладывайте к ним финальный вопрос. Вы можете увидеть в себе человека, который помогает другим построить бизнес, или учит домохозяек выпекать вкуснейшие пирожные, или создает удобные структурные таблички для отчетов, или рисует красивые картины под любой интерьер.Будьте смелыми, записывайте любые приходящие в голову ответы, узнавайте о себе и о своих желаниях и стремлениях, о том, какой потенциал рвется наружу.2. Аудит социальных сетейЕсли в первом способе мы рассматривали только себя, то этот способ помогает нам познакомиться с собой через формат "я плюс другой человек".Посмотрите, на какие аккаунты вы подписаны, что смотрите в соцсетях. А затем ответить себе искренне на несколько вопросов:Какие эмоции вызывает у меня этот контент?Если он меня вдохновляет, то чем именно?Если раздражает, то почему?Задайте себе такие вопросы не меньше чем по 10 аккаунтам. Завершите анализ все тем же простым вопросом – "Что это говорит обо мне и как я могу это применить?".3. Взгляд наставникаНаставник поможет посмотреть на себя со стороны и подсветить ваши сильные стороны, жаждущие проявления. Выбирайте для этого одного или несколько человек, которым вы доверяете и чье мнение принимаете.Бывает так, что черта, которую мы воспринимаем в себе как негативную, на самом деле и есть наша суперсила. Дотошный перфекционист может разрабатывать лучшие таблички и этим достойно зарабатывать, хотя для кого-то работа с таблицами и цифрами невыносимое скучнейшее занятие.Самое важноеКакие бы варианты раскрытия своего потенциала мы ни изучали, это не принесет желаемого эффекта само по себе. Главное – применять!Важно жить, а не находиться в ожидании жизни. Если не откликаться на внутренний зов, потенциал будет тухнуть, а через год вы обнаружите себя в той же точке, только на год старше.Не стоит надеяться на то, что "может быть когда-нибудь мой потенциал проявится сам, и волшебным образом в моей жизни все станет иначе". Прикладывайте усилия и своими руками создавайте свою лучшую реальность! Реальность, где вы реализовали свой огромный потенциал, где даете миру все, что хотели дать, где вам не тесно в том пространстве, где находитесь, и где вы с удовольствием получаете благодарности от людей, которых вдохновляет ваше проявление!Будет ли в процессе проявления своего потенциала миру что-то идти не так? Да. И это нормально. Легко относитесь к тому, что что-то может не получаться сразу. Это часть пути, которая помогает раскрыться в полную силу.Знакомьтесь с собой, проявляйтесь. У вас обязательно получится!