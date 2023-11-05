«Дали жару»: синоптики рассказали, чего ожидать жителям Владимирской области от нового мощного...

«Дали жару»: синоптики рассказали, чего ожидать жителям Владимирской области от нового мощного потепленияВладимирцев (и всех жителей ЦФО) ожидает новое мощное потепление. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.В понедельник, 6 ноября, температура повысится до рекордных значений: ночью — до +6…+9, днем – до +10…+12°C. Это касается всех городов Владимирской области.Атмосферное давление в течение дня может опуститься до 736 мм ртутного столба.Ветер - юго-восточный, 3 метра в секунду.Распространение волны субтропического тепла будет сопровождаться влажной погодой.Во Владимирскую область придут ливни, местами они будут очень сильными.Теплая погода с дождями продержится в течение всей следующей рабочей недели.Народный прогноз погоды на 6 ноября:«Если вороны собираются в стаи, то будет снегопад»;«Если снег выпал — зимние месяцы окажутся снежными»;«День выдался тёплым — значит и зима будет мягкой!»Фото: pxfuel.com