«Дали жару»: синоптики рассказали, чего ожидать жителям Владимирской области от нового мощного...
«Дали жару»: синоптики рассказали, чего ожидать жителям Владимирской области от нового мощного потепления
Владимирцев (и всех жителей ЦФО) ожидает новое мощное потепление. Об этом предупреждают синоптики Гидрометцентра России.
В понедельник, 6 ноября, температура повысится до рекордных значений: ночью — до +6…+9, днем – до +10…+12°C. Это касается всех городов Владимирской области.
Атмосферное давление в течение дня может опуститься до 736 мм ртутного столба.
Ветер - юго-восточный, 3 метра в секунду.
Распространение волны субтропического тепла будет сопровождаться влажной погодой.
Во Владимирскую область придут ливни, местами они будут очень сильными.
Теплая погода с дождями продержится в течение всей следующей рабочей недели.
Народный прогноз погоды на 6 ноября:
«Если вороны собираются в стаи, то будет снегопад»;
«Если снег выпал — зимние месяцы окажутся снежными»;
«День выдался тёплым — значит и зима будет мягкой!»
Фото: pxfuel.com