Юлия Высоцкая поделилась местом, которое по-настоящему поразило ее.

Юлия Высоцкая поделилась местом, которое по-настоящему поразило ее.Славу и известность популярной ведущей принесло ее кулинарное шоу. Она получила признание зрителей, благодаря своему профессионализму и интересным рецептам. Это делает ее передачу уникальной и привлекательной для широкой аудитории. Юлия Высоцкая является одной из самых обсуждаемых личностей в мире российского шоу-бизнеса.В последнее время популярная телеведущая оказывается в самом центре различных скандалов. Недавно общественность принялась обсуждать фотографию, которую звезда опубликовала в своем микроблоге. На ней артистка подобрала себе необычный образ с высокими сапогами. Многие поклонники стали писать, что в ее возрасте уже стоит выбирать одежду поскромнее.В любом случае, Юлия Высоцкая старается не принимать близко к сердцу критику, адресованную ей. Она активно занимается собой и своей любимой работе. На днях на своей странице в социальных сетях она опубликовала видео со своего последнего путешествия в Красноярск.Так, Юлия Высоцкая влюбилась в сибирскую достопримечательность. Во время гастролей она посетила национальный парк "Красноярские Столбы". По рассказам звезды, там находятся вулканы, которые не взорвались."[Красноярские] Столбы – это геологическое чудо", – отметила Юлия Высоцкая.Юлию Высоцкую потрясла местная природа. Она посоветовала всем, кто собирается в Красноярск, обязательно посетить данный заповедник, который, как отметила актриса, находится в непосредственной близости к городу. Мол, можно хоть каждый день нагуливать километры, дыша при этом свежим воздухом.А еще во время путешествия Юлия Высоцкая узнала о конкуренции между Красноярском и Новосибирском. Мол, жители двух городов постоянно спорят, кто из них находится в столице Сибири.Ранее "Дни.ру" , что оскорбленная Юлия Высоцкая ополчилась на россиян.