Народные приметы на 6 ноября. Что произойдёт, если вы повстречаете в Афанасьев день белого пса? В...

Народные приметы на 6 ноября. Что произойдёт, если вы повстречаете в Афанасьев день белого пса?В этот день православные христиане отмечают праздник в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».На Руси 6 ноября наши предки отмечали и Светец день. Такое название праздник получил от одной из девичьих традиций. Молодые красавицы устраивали вечерние посиделки у костров или свечей. Незамужние девицы гадали на суженого и обсуждали наряды на смотрины.Ещё одно название — Афанасьев день. Именно 6 ноября проходит День памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского, который жил в 13-14 вв.В старину наши предки 6 ноября (24 октября по старому стилю) начинали день с посещения церкви, где в это время проходили праздничные молебны в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Во время молитв люди обращались к чудотворной иконе, прося об исцелении от болезней.Известно, что Пресвятая Богородица помогает в вопросах, связанных с воспитанием детей, а также в отношениях между супругами.Что рекомендуется делать 6 ноября?Разрешено убираться, стирать, избавляться от хлама и ненужных вещей. В народе верили, что это помогает привлечь позитивную энергию в дом.Благоприятный день для заключения брачных союзов, помолвок и венчания.Обязательно сходите в баню! Наши предки верили, что пар в этот день забирает весь негатив и помогает настроиться на новый «виток» в жизни.Помните: если вы неожиданно повстречали белого пса, и он следует за вами – это к богатой, счастливой и беззаботной жизни! Обязательно накормите собаку. Добро вернётся к вам.Что ни в коем случае нельзя делать 6 ноября?Наши предки считали, что в Светец нельзя принимать подарки и угощения от людей противоположного пола. В это время легко приворожить!Не берите в руки хрупкие предметы (зеркала, фарфор и пр.) Если что-то разобьется, то кто-то из близких людей может серьёзно заболеть в ближайшее время.Запрещено давать свои вещи и носить чужие. Все “неудачи и горести» могут перейти на другого человека (или на Вас).Народные приметы на 6 ноября:«Красный закат — стукнет мороз»;«Вороны раскаркались — к снегопаду»;«Пошел дождь — зима будет теплой».Фото: pxfuel.com