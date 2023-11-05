Все погибшие ехали в легковом автомобиле.

Вечером 4 ноября пять человек погибли в столкновении легкового автомобиля с большегрузом в Александровском районе Владимирской области, сообщили на сайте "МВД Медиа"Ведомство сообщает, что ДТП случилось в 19.30 на 48-м километре трассы Москва — Ярославль — Вологда — Архангельск. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом. Личности пятерых погибших, ехавших в легковой машине, сейчас устанавливают.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.