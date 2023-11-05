Распродажа и «черная пятница: как жителям Владимирской области не попасть «в лапы»...

Распродажа и «черная пятница: как жителям Владимирской области не попасть «в лапы» мошенников?Пресс-служба Отделения Владимир Банка России предупреждает о старте «сезона» онлайн-мошенничеств в разгар ноябрьских распродаж. И касается это интернет-магазинов электронной торговли («маркетплейсов»).Конечно, многие «платформы» защищают свои мобильные приложения и онлайн-кабинеты от взлома. Но порой обойти данные барьеры мошенникам помогают сами покупатели.Так какие схемы на сегодняшний день самые популярные у интернет-аферистов?«Суперскидки» по ссылкеНакануне «черной пятницы» многие владимирцы получают письма по электронной почте, через соцсети от якобы известных интернет-магазинов о распродаже с гигантскими скидками.В этих сообщениях всегда есть ссылка, по которой можно выгодно купить товар. Но вместо сайта реального магазина она, увы, ведет на сайт-двойник.«Когда вы получаете сообщение от знакомой компании, внимательно проверьте отправителя. Аватарка с логотипом компании не гарантирует, что вам пишет представитель настоящего магазина. А если адрес хотя бы одним символом отличается от официальной почты организации, письмо лучше сразу удалить. Иначе вы рискуете попасть на фишинговый сайт — клон настоящего магазина. Лучше всего самому зайти в приложение или на официальный сайт магазина — персональные скидки вы увидите после авторизации. При этом ни по каким ссылкам переходить не придется», — рекомендует эксперт по кибербезопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.«Неправильная» техподдержкаВ группах «маркетплейсов» (в социальных сетях) мошенники выискивают людей, которые жалуются на проблемы с заказами, и "точечно" начинают заниматься с такими покупателями. Например, предлагают бонусы от компании или помощь в возврате товара.Форма, которую присылают аферисты, может вести на поддельную страницу банка.Поскольку мошенники не просят деньги, а наоборот — обещают возврат, люди теряют бдительность и выдают секретные реквизиты карты.«Общайтесь со службой поддержки только в проверенных каналах — в чате приложения или сайта маркетплейса. Если решите использовать дополнительные каналы связи, используйте только те, что указаны на официальной странице магазина. Не передавайте никому полные данные карты — срок действия, три цифры с оборота — ни в каких соцсетях и мессенджерах», — подчеркнул Евгений Гаврилюк.Взлом аккаунтаМошенники взламывают электронную почту человека и с ее помощью входят в его аккаунт на "маркетплейсе". Набирают заказы и оплачивают «привязанной» картой.Если покупка не превышает 1000 рублей, коды подтверждения операций от банка не требуются.Аферисты рассчитывают обмануть как можно больше покупателей и исчезнуть до разбирательства интернет-магазина:«Чтобы избежать подобных проблем, используйте для электронной почты сложный пароль. Для каждого аккаунта на сайтах магазинов, банков и других организаций создавайте свой пароль. Стоит завести отдельную карту для интернет-покупок и каждый раз переводить на нее нужную сумму прямо перед оплатой. Или вообще не сохранять данные карты для оплаты в разных сервисах и магазинах — просто вводить их перед каждой покупкой», — пояснил эксперт Отделения Владимир Банка России.Дистанционная работа — «высокий заработок»Мошенники часто завлекают людей в свои сети обещаниями дистанционной работы и высоким заработком.Задачи могут быть самыми разными. К примеру, оформлять заказы на сайте «маркетплейса», а затем отменять их. Якобы это повышает рейтинги выбранных продавцов и самой торговой площадки.Называется эта должность, кстати, «трейдер маркетплейса», в обязанности которого входит «увеличение конверсии и объема транзакций».Чтобы убедить человека, мошенники могут даже перечислить ему небольшую «зарплату». Для этого «новому работнику» нужно зарегистрироваться на "маркетплейсе" по специальной ссылке от куратора. Там же нужно внести депозит. Если отправить 500 рублей — вернется столько же, но плюс 30%. За 1000 рублей — уже 50%, а за 3000 рублей — все 70%.Как только человек пополнит «депозит» на кругленькую сумму — деньги уже не вернутся, а работодатель исчезнет.«Знаешь — вооружён!» Будьте бдительны в век цифровых технологий. К сожалению, вариантов мошеннических схем с каждым годом становится всё больше, а ноябрьские скидки «на носу».Фото: pxfuel.com